الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٣٧ فرصة استثمارية ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغة ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة، تنوعت ما بين مواقع لإنشاء مطاعم وفرص استثمارية بحرية لإنشاء وتشغيل مرسى بحري.ودعت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص" أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية.// انتهى //14:10ت م0101