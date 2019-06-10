الأحساء 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ ‫الأحساء بمكتبه في مقر المحافظة بالهفوف اليوم، مدير ‫شرطة الأحساء‬ اللواء عبدالله بن مطلق العتيبي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.وهنأ سمو محافظ الأحساء، اللواء العتيبي، متمنياً له التوفيق في القيام بقيادة القطاع الأمني بالمحافظة بكل اقتدار.من جانبه قدم اللواء العتيبي الشكر، لسمو محافظ الأحساء على حسن استقباله وتوجيهاته لكل ما يدعم القطاع الأمني بالمحافظة وتفضله بتقليده رتبة لواء, مؤكداً بذل قصارى جهده في ما يحقق الأمن في مدن وبلدات وهجر ومراكز المحافظة لينعم المواطنين والوافدين بالأمن والأمان.// انتهى //15:29ت م0130