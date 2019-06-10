الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس تحرير صحيفة أصداء وطني الإلكترونية سلمان بن أحمد العيد, وعدد من منسوبي الصحيفة.واطلع سموه على أعمال الصحيفة والجهود التي قدمتها منذ انطلاقتها، مبيناً سموه أهمية الدور الكبير والمهم للإعلام في كل المجتمعات، مؤكداً أهمية الالتزام بالموصوعية والمصداقية والدقة في نقل المادة الخبرية واستقائها من مصادر ها الصحيحة.من جانبه, قدم رئيس التحرير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بجميع الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.// انتهى //15:31ت م0131