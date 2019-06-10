الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسحضر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الأمانة بالرياض، اليوم ، جانباً من ورشة العمل بشأن الأمن المائي بدول مجلس التعاون التي ينظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال المياه من دول المجلس.واستمع معاليه الى شرح عن محاور ورشة العمل والتي تتناول مفهوم الأمن المائي وابعاده الرئيسية ومؤشرات قياسه ، والاستراتيجية الموحدة للمياه بدول المجلس، وترابط أمن واقتصاديات المياه بأمن واقتصاديات الغذاء والطاقة، ودور القطاع الخاص في قضايا الأمن المائي.وأشاد الزياني بتنظيم هذه الورشة المهمة ،مؤكدا أن الأمن المائي في دول المجلس يمثل أولوية في اهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، منوها بما حققته دول المجلس من انجازات مهمة في مجال توفير المياه في الدول الأعضاء، مثمنا مشاركة الخبراء والمختصين في هذا المجال التنموي الحيوي في ورشة العمل من أجل تسليط الضوء على هذه القضايا وتبادل الآراء والأفكار الكفيلة بمعالجتها.// انتهى //15:46ت م0133