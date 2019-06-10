الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسوقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" مؤخراً، اتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية - شل (ساسرف) بهدف تزويد مصفاة أرامكو السعودية - شل (ساسرف) بغاز الهيدروجين اللازم لعمليات الانتاج المستقبلية ابتداءً من عام 2020م.ووقع الاتفاقية كلاً من رئيس شركة سبكيم المهندس عبدالله السعدون، ورئيس شركة ساسرف المهندس حسين القحطاني.من جانبه أعرب رئيس شركة سبكيم إلى أن هذه الاتفاقية هي نتيجة للتعاون المستمر بين الشركتين بعد توقيع اتفاقية التوريد الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2017م، وستواصل الشركتين البحث عن فرص النمو والتكامل وتطويرها في المستقبل.وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وامتداداً للجهود الرامية إلى استغلال كافة الموارد المتاحة من خلال الشراكات الفاعلة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات الشركات وتحسين العوائد.// انتهى //15:46ت م0134