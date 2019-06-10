بغداد 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسادى نيجيرفان البارزاني اليوم اليمين القانونية رئيساً لإقليم كردستان العراق وسط مراسيم بروتوكولية بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثل عن رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.ويتولى نيجرفان رئاسة الاقليم لمدة اربعة اعوام بحسب القوانين المحلية النافذة , وكان قد شغل قبل ذلك منصب رئاسة حكومة الاقليم لعدة سنوات.وكان برلمان إقليم كردستان صوت في نهاية شهر مايو الماضي على تولي نيجيرفان البارزاني رئاسة الإقليم، بعدما حصل على 68 صوتاً من إجمالي عدد النواب الحاضرين، والبالغ عددهم 81, من أصل 111 عضوًا يمثلون مجموع اعضاء البرلمان.// انتهى //15:47ت م0135