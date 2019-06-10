أبها 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسانطلقت في قطاع ترج التابع لمحافظة بيشة أمس، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام الدراسي 1440هـ، بحضور مديرا الحملة التنفيذيين محمد القرني, وريم الغامدي.وبدأ المعلمون والمعلمات في المراكز خططهم الدراسية والتثقيفية, مرحبين بالمستفيدين والمستفيدات عبر العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستقطب رواد تلك المراكز, مؤكدين أهمية مواصلة الحضور و الاستفادة من المقررات الدراسية الرامية إلى التعريف بالأحكام الشرعية وتعلم قراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب, ونشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية.من جانب آخر, التقى رئيس مركز القوباء بمحافظة بيشة حسن الوادعي اليوم، المدير التنفيذي للحملة محمد القرني، وناقشا خلال اللقاء سبل تفعيل برامج الحملة وآلية التعاون مع المشايخ والنواب والأعيان لحث المواطنين الأميين من سن 15 سنة فما فوق للالتحاق بالحملة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمستفيدين.// انتهى //15:47ت م0136