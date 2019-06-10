القطيف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساختتمت، مساء أمس، فعاليات مهرجان "فرحة عيد"، الذي نظمته بلدية محافظة القطيف في الواجهة البحرية بالمحافظة، واستمرت فعالياته لمدة أربعة أيام.وشهدت الفعاليات التي شارك فيها أكثر من 15 ألف زائر طوال أيام المهرجان، العديد من البرامج النوعية التي تضمنت أنشطة ترفيهية وثقافية وتراثية ومسابقات وعروضا فلكلورية، شارك فيها الحضور ووزّعت خلالها الجوائز على المشاركين.وتضمن المهرجان أركاناً ثقافية وفلكلوراً شعبياً من التراث المحلي، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة الذي لقي إقبالاً كبيراً من المتسوقين، كما خصصت أماكن للعب الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وإبراز مواهبهم وتقديمها أمام الحضور الذين خصصت لهم أماكن للجلوس ومراقبة أطفالهم في أجواء عائلية بهيجه تتواكب مع فرحة العيد.وأثنى رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، على جهود المتطوعين والأجهزة الأمنية، التي أدت الى نجاح مهرجان "فرحة عيد"، منوهاً بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه، ومتابعة معالي أمين المنطقة، التي كانت الداعم الحقيقي في نجاح هذا المهرجان، مؤكداً أن واجب البلدية هو السعي الدؤوب لتقديم الخدمات اللازمة للمجتمع، والمشاركة مع الجميع نحو تحقيق احتياجاتها.// انتهى //15:50ت م0139