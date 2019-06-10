الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم, سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية يورج راناو .وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الخليجية الألمانية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق.15:50ت م0141