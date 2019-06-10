القطيف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأصدر منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف، كتاباً مطبوعاً مع نسخة إلكترونية لفعاليات موسمه الثقافي التاسع عشر الذي احتوى على تغطية مفصلة ومصورة لأنشطته الثقافية في الموسم الماضي.ويتضمن الكتاب المكون من ٧٠ صفحة ملونة ومرفقة بالصور على معلومات تعريفية وملخصات لمحتوى الندوات والفعاليات المصاحبة لها، جاء في مقدمته الانعطافة المهمة في هذا الموسم كانت في لقاء أعضاء المنتدى مع سمو أمير المنطقة الشرقية بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٨م الذي أشاد بدور المنتدى واستمراريته وفاعليته.وأقيمت فعاليات المنتدى خلال الفترة من ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ حتى 4/ 8/ 1440هـ، نظم خلالها ٣٠ أمسية ثقافية في الفكر والثقافة والأدب والشعر وقضايا المرأة والاقتصاد، وشارك فيها ٦٤ متحدثاً و ٢٦ ضيف شرف، وجرى تكريم ٣٥ شخصية ومؤسسة اجتماعية، وإقامة ١٧ معرضاً في مختلف مجالات الفنون، وعرض ٢٧ فيلماً قصيراً، فيما يمكن تحميل كتاب عرض فعاليات الموسم ١٩ من خلال الرابط التالي https://1drv.ms/b/s!ArArWFSWTCvAqlwDEExGb-sH9OxQ.// انتهى //15:51ت م0142