الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بالأمانة اليوم ، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبداللاييف .وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //15:52ت م0143