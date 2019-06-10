نجران 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، أن الوزارة شكلت لجنة منذ بداية انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية لبحث أسباب الانقطاع، وإيجاد الحلول العاجلة لعودة الخدمة لجميع المشتركين، ولكي لا يتكرر هذا الانقطاع مستقبلاً.وأشار الدكتور العبادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر إمارة المنطقة، إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على رفع كفاء خدمة الكهرباء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.من جهته، أبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن بن علي المهنا، أن الهيئة وجهت موظفيها من اليوم الأول من انقطاع الكهرباء بالعمل على مدار الساعة لمتابعة إعادة الخدمة للمشتركين، مؤكداً أن الهيئة تعمل على متابعة شركة السعودية للكهرباء للوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه.وأفاد رئيس قطاع التوزيع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي، أن الشركة وفرت مولدات جاهزة وذلك لعدم تكرار انقطاع الكهرباء مستقبلاً، كما قامت بمتابعة الحدث أولاً بأول وبحث أوجه القصور والعمل على إيجاد حلول قصيرة المدى لتفادي انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى حلول عاجلة خلال الشهرين القادمين، وطويلة الأجل تضمن استمرارية الخدمة بدون أي انقطاعات في الكهرباء مستقبلاً عن المشتركين.// انتهى //16:22ت م0148