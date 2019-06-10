جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بشعب كازاخستان على عقد الانتخابات الرئاسية بنجاح يوم أمس ، وهنأ الرئيس المنتخب قاسم جومارت توكاييف على فوزه في تلك الانتخابات.وأعرب الأمين العام ، عن ارتياحه لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس في كازاخستان وعقدها وفقًا للالتزامات الدولية ولمعايير الانتخابات الديمقراطية ، وفي احترام للتشريعات الوطنية لجمهورية كازاخستان.وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي التي أوفدت بعثة لمراقبة الانتخابات إلى كازاخستان توصلت إلى أن الانتخابات الرئاسية جرت بطريقة حرة ونزيهة وتنافسية وسلمية ، وأن الناخبين كان لهم خيار واسع وشاركوا في الاقتراع بأعداد كبيرة ، مما يدل شعور كبير بالمسؤولية والالتزام في سبيل تعزيز الديمقراطية في بلدهم.وأثنى معاليه على تفاني والتزام اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية كازاخستان لضمان عملية انتخابية موثوقة، بما في ذلك ضمان الفرصة العادلة لجميع المتنافسين، لما فيه مصلحة كازاخستان وشعبها ، مؤكداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بالحفاظ على شراكتها القوية وانخراطها الوثيق مع شعب كازاخستان وحكومتها في السعي لتحقيق أهداف المنظمة وغاياتها.// انتهى //16:25ت م0150