سياسي / قوات الإحتلال تعتقل فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم وآخر من كفر الديك غرب سلفيت
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
بيت لحم – سلفيت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم .
من جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية ومحلية في سلفيت، ان قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، الشاب محمد خضر حميدان، بعد ان داهمت منزله وفتشته في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
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16:29ت م
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