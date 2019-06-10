بيت لحم – سلفيت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم .من جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية ومحلية في سلفيت، ان قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، الشاب محمد خضر حميدان، بعد ان داهمت منزله وفتشته في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.// انتهى //16:29ت م0151