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الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
عام / إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49)
الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة ( أبشر توظيف ) بوزارة الداخلية www.jobs.sa .
16:34ت م
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