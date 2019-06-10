المنامة 7 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,451.41 بارتفاع قدره 5.40 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.06 بانخفاض قدره 2.92 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 11 مليوناً و772 ألفاً و745 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونين و453 ألفاً و730 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 141 صفقة.// انتهى //16:53ت م0154