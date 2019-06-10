القاهرة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2ر10 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1ر761 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي" إيجي اكس 30" بنسبة 71ر1 %، ليبلغ مستوى 88ر14148 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 59ر0 %، ليبلغ مستوى 75ر604 نقطة، وأضاف مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، نحو 78ر0 % ليبلغ مستوى 583ر1544 نقطة.// انتهى //16:54ت م0155