الهلالية 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عضو لجنة أهالي منطقة القصيم منصور الراجحي، في منزله بمركز الهلالية بمحافظة البكيرية، داعياً سموه الله العلي القدير أن يمن علية بالشفاء العاجل.من جانبه, أعرب عضو لجنة أهالي منطقة القصيم منصور الراجحي باسمه واسم أسرة الراجحي عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وزيارته له في منزله.وأشار الراجحي إلى أن هذه الزيارة تؤكد العلاقة الوطيدة بين المواطن وقيادته، وحرص سموه الدائم السؤال عن أبناء المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة على زيارته للاطمئنان على صحته.// انتهى //17:11ت م0157