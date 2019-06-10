المدينة المنورة 07شوال 1440هـ الموافق 10يونية 2019م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم حفل معايدة لمنسوبي الوكالة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ في قاعة الحصيّن في مبنى الوكالة، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري .ونوّه معالي الدكتور السديس خلال الحفل باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه العناية بالحرمين الشريفين، ما أسهم في نجاح خطط العمل الخدمي المنفذ فيهما، والمستهدفة لقاصدي الحرم المكي والمسجد النبوي.وبين معاليه بأن هذا الموسم قد تميز بمميزات عديدة أهمها استخدام التطبيقات الذكية للحرمين الشريفين الذي لقي قبولاً وساهم تسهيلات عديدة وأموراً كثيرة مما يحتاجه مرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي .ودعا الدكتور السديس، الله تعالى أن يعيد هذه الأيام والأعياد على المسلمين في كل مكان بالخير والبركة، مؤكداً استعداد الرئاسة الكامل لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة ، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله -.//انتهى//17:27ت م0159