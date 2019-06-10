بيروت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.17% أي ما يعادل 2 نقطة ليقفل عند مستوى 842.44 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 ألفًا و661 سهماً بقيمة 8 ملايين و359 ألفا و578 دولارًا نفذت من خلال 28 صفقة.وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و359 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و456 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:41ت م0162