نيويورك 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية، في حين تعززت المعنويات أكثر باتفاق قيمته مليارات الدولارات بين يونايتد تكنولوجيز ورايثيون.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 106.28 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة ليصل إلى 26090.22 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 12.49 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلًا 2885.83 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 56.77 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7798.87 نقطة.// انتهى //17:44ت م0163