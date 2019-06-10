أملج 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقلّد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي , بمكتبه أمس , مدير أمن المنشآت بمحافظة أملج النقيب أمجد ناجي الفايدي , رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة على ترقيته إلى رتبة "نقيب".وهنأ المحافظ , النقيب أمجد الفايدي بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والنجاح.من جانبه رفع النقيب أمجد الفايدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الرتبة دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لحفظ أمن هذا الوطن.// انتهى //18:00ت م0164