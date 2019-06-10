عام / محافظ أملج يقلد مدير أمن المنشآت رتبته الجديدة
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
أملج 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
قلّد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي , بمكتبه أمس , مدير أمن المنشآت بمحافظة أملج النقيب أمجد ناجي الفايدي , رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة على ترقيته إلى رتبة "نقيب".
وهنأ المحافظ , النقيب أمجد الفايدي بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والنجاح.
من جانبه رفع النقيب أمجد الفايدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الرتبة دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لحفظ أمن هذا الوطن.
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18:00ت م
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