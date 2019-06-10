غزة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستشهد، مسعف فلسطيني اليوم متأثرًا بجروحه اثناء محاولته إسعاف عدد من المصابين بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق منطقة أبو صفية في بلدة جباليا شمال القطاع.وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ان ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي من سكان مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة استشهد حيث كان يتلقى العلاج في الضفة الغربية، جراء إصابته برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف أدى الى كسور بالجمجمة.// انتهى //18:03ت م0166