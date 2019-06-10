عـدن 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بالاستجابة السريعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وإطلاق حملة إغاثية عاجلة وإرسال جسْر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المعالجات السريعة لما خلفته السيول من أضرار بحق المتضررين والممتلكات الخاصة والعامة محل متابعة وإشراف مباشر من قبل الحكومة والقيادة السياسية اليمنية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وبالتنسيق مع المانحين والأشقاء على المعالجة السريعة لجميع الأضرار.وثمّن الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، والهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من الهيئات الاغاثية العاملة في العاصمة عدن.// انتهى //18:03ت م0167