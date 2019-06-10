لندن 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسوقع وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس اليوم في سيول مع وزير التجارة الكوري يو ميونغ هي بياناً مشتركاً يؤطر لإستمرار التجارة الحرة بين البلدين عقب بريكزيت.وأوضح الدكتور فوكس في بيان رسمي بهذه المناسبة إن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وكوريا إرتفع بأكثر من الضعف منذ تطبيق إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا في عام 2011.وأبان إن توفير الاستمرارية في العلاقة التجارية بين بلاده وكوريا سوف يسمح لشركات البلدين بمواصلة التداول عقب بريكزيت دون أي حواجز إضافية، مما سيساعد في تعزيز العلاقات التجارية خلال السنوات المقبلة.// انتهى //19:09ت م0169