الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حفل المعايدة لعيد الفطر المبارك، أمس، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، بحضور رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، والمساعدين، ومديري الإدارات، ووجميع منسوبي الهيئة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك،وهنئ العقلا جميع الزملاء بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.// انتهى //19:12ت م0171