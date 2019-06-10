رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسكشف تقرير شهري لفلسطيني، عن ان قوات الاحتلال قتلت 29 مواطناً فلسطينيًا، وأصابت 312 بجروح مختلفة، خلال مايو المنصرم.وأوضح التقرير بعنوان: "شعب تحت الاحتلال" صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، من بين الـ29 شهيدًا 27 من قطاع غزة، ارتقوا نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين العزل والبنايات السكنية بينهم مسعف، و4 سيدات، ثنتان منهن حوامل، و4 أطفال، فيما استشهد مواطنان فلسطينيان في الضفة المحتلة، أعدمتهما قوات الاحتلال بدم بارد، بحجة محاولاتهما تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود الاحتلال.وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اصابت في الفترة ذاتها نحو 312 مواطنًا فلسطينيًا بجروح، نتيجة عدوانها على قطاع غزة، كذلك جراء الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح أثناء الاحتجاز والمواجهات، وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.// انتهى //19:15ت م0172