بيروت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أنّه "أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين بموجب مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات في بلدة الكنيسة - البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.وأضافت ان الموقوفون مع المضبوطات سلموا إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".// انتهى //19:38ت م0176