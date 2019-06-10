الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بوحدة العلاقات العامة بفرع الوزارة أمس، حفل معايدة لمنسوبي ومنسوبات الفرع بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور مدير عام فرع الوزارة عبد الرحمن بن فهد المقبل, وذلك في مقر مسرح الفرع.ورفع مدير عام فرع الوزارة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة - حفظها الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, ولسمو نائبه, ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, بهذه المناسبة المباركة.وثمّن المقبل الجهود التي يبذلها الجميع من كلا القطاعين العمل والتنمية وتظافرهم لإبراز المنطقة الشرقية وتفوقها وتحقيقهم لأهداف فرع الوزارة وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠, وخدمتهم للوطن وللمستفيدين.وسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها, وأن يمدهم بالعون والنصر والسداد.// انتهى //19:39ت م0177