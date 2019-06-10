الجوف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,908 سلال غذائية، تزن 141 طنًا و192 كيلو غراماً على الأسر المحتاجة والمتظررة من السيول والنازحين في قرى الاشراع، وسويقاء، والمجمع، والمحير، وال جعيد, والقعيف، وعفي، والمتنه، والجبوب، والهضبه, والمرازيق، والملتقى، والمعاطرة، وضبع، والحشيفاء، والحرج، والمهامشة، وأم شداد التابعة لمديرية اليتمة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 11,448 فرداً.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.// انتهى //19:50ت م0178