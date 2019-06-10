مأرب 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, سلالاً غذائية على النازحين من الجوف إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 150 أسرة نازحة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //19:52ت م0179