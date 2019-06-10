تبوك 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقلّد محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمحافظة محمد بن أحمد الدقيقي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عقيد.وهنأ المحافظ, العقيد الدقيقي بهذه الثقة, متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح لخدمة دينه ووطنه.من جهته عبر مدير الدفاع المدني بالمحافظة، عن سعادته بصدور الثقة الغالية رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //19:52ت م0180