الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي العراق والكويت.وسحبت القرعة في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم حيث ستقام البطولة في الأردن خلال الفترة من 1 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 9 منتخبات قسمت إلى 3 مجموعات ضمت الأولى منتخبات سوريا والبحرين ولبنان , وفي الثانية الأردن "المستضيف" وفلسطين وعمان.وسيفتتح الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة العراق يوم الاثنين الأول من يوليو على ملعب الأمير عبدالله بمحافظة الزرقاء ثم يواجه الكويت يوم الجمعة 5 يوليو على نفس الملعب.// انتهى //19:52ت م0181