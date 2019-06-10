الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساختتمت مساء أمس، فعاليات "عيدنا فرحتكم 3" بمحافظة الدوادمي، والذي نظمته بلدية محافظة الدوادمي احتفاء بعيد الفطر المبارك.وشهدت فعاليات مهرجان الأسرة والطفل الذي أستمر على مدى أربعة أيام والمقام بالحديقة الشمالية بالمحافظة، إقبالاً كثيفاً من العائلات.واستمتعت العائلات بمنظومة من الفعاليات المنوعة التي اشتملت على فقرات إنشادية وألعاب هوائية وتفاعلية وألعاب الخفة وركن للرسم وشخصيات كرتونية ومسابقات تحدي للأطفال وعروض مسرحية مميزة تفاعل معها الجمهور، وتقديم جوائز للحضور.ونالت جميع الفعاليات استحسان وإعجاب وإشادة وثناء من الجميع على حسن الترتيب والتنظيم وتنوع الفقرات والبرامج.// انتهى //19:52ت م0182