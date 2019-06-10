جنيف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ 18 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف خلال الفترة 3-14 يونيو 2019، بمشاركة خبير الارصاد الجوية بالأمانة العامة الدكتور سعيد بن حمد الصارمي .وخلال المؤتمر ستعقد الانتخابات العامة للمنظمة لاختيار الرئيس و نوابه ورؤساء اللجان الفنية و الاقاليم الجغرافية، كما سيتم اعتماد الخطة الاستراتيجية 2020-2030، ومراجعة حوكمة المنظمة و خدمات الطقس و المناخ و البحوث و تنمية القدرات.وعلى هامش اجتماعات المنظمة عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اجتماعا تنسيقيًا اليوم بين رؤساء مرافق الأرصاد الخليجية لتوحيد المواقف والرؤى الساعية لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون.// انتهى //20:20ت م0183