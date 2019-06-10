عمّان 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم، رفع أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحفي، إنه تم زيادة أسعار البنزين (90) من 75 قرشًا للتر إلى 78 قرشًا ، ورفع بنزين (95) من 1.000 دينار أردني للتر إلى 1.010 دينار، ورفع سعر مادتي الديزل والكاز من 61 قرشًا للتر إلى 62 قرشًا، خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو الحالي.// انتهى //20:22ت م0185