الضالع 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.وأوضح موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم الجيش اليمني، أن الجيش اليمني حرر تبة "الدار"، وقرية "دبيان"، وقرية "الدوير"، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة.وأسفرت تلك المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار ( 5ر14 ).// انتهى //20:22ت م0186