أبوظبي 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //21:10ت م0191