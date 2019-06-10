رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسدعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات عاجلة ورادعة للحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ووقف انتهاكات الاحتلال وممارساته غير الشرعية.ودعت عشراوي في تصريحات لها، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة الهامة والداعمة لمساعي السلام في المنطقة، والمنسجمة مع موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.// انتهى //21:17ت م0192