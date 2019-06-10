عام / أمطار على منطقة الباحة
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
الباحة 7 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والحسام ، والأمير مشاري ،وشهبه ، والثروة الوطني ، وموطف ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
21:43ت م
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