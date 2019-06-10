الباحة 7 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والحسام ، والأمير مشاري ،وشهبه ، والثروة الوطني ، وموطف ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:43ت م0193