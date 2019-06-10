صبيا 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت إدارة تعليم صبيا ممثلة في قسم الإعلام والاتصال اليوم حفل معايدة لمنسوبي الإدارة من موظفين ومشرفين ومديري ورؤساء الأقسام, وذلك بقاعة الاحتفالات بالإدارة.وهنأ مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم ، رافعاً باسمه ونيابة عن منسوبي الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم ومعالي نائبه ومعالي مساعد وزير التعليم ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وأن ينصر جنودنا المرابطين في الثغور على الأعداء وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين آمنين.// انتهى //21:45ت م0194