رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسرصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية وتدنيس الأقصى خلال شهر مايو الماضي.وقالت الوزارة في تقريرها الشهري " إن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها وتدابيرها التعسفية في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو الماضي".وأشار التقرير إلى حصار الاحتلال المسجد المبارك، وإلى الإجراءات الأمنية المشددة على الحواجز المؤدية إليه، ووجود عناصره الشرطية بكثافة على بواباته، ناهيك عن سياسة تحديد الأعمار ومزاجية الاحتلال بمن يسمح له بالدخول والوصول إليه في شهر رمضان المبارك.وأوضحت الوزارة أن الاحتلال دنّس وانتهك المسجد الأقصى أكثر من 30 مرةً، ومنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 42 وقتًا، وأن مجمل الاعتداءات على المسجدين الأقصى والإبراهيمي وعلى باقي المساجد وعلى الحراس والإبعادات والاعتداءات على المقابر بلغت في مجملها أكثر من 90 اعتداءً.كما شهد شهر آيار الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل سوائب المستوطنين وجنود الاحتلال.ورصد التقرير قيام رئيس وزراء الاحتلال بتدنيس باحة حائط البراق وتأديته طقوساً تلمودية في المكان وسط حراسات وإجراءات أمنية مشددة، وقيام المتطرف غليك على رأس مجموعة من غلاة التطرف باقتحام المسجد الأقصى وسط تلقيهم شروحات تلمودية.// انتهى //22:20ت م0198