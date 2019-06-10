إسلام آباد 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الثقة المتبادلة.جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأول لمراجعة "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن" اليوم في إسلام أباد، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، ونائب وزير الخارجية الأفغاني إدريس زمان الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد من بلاده.وركز الاجتماع على مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات السياسة والدبلوماسية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتجارة وقضية اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.واتفقت باكستان وأفغانستان العام الماضي، خلال اجتماع أمني رفيع المستوى استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد على تشكيل "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن" لتحقيق سلام دائم وتفعيل عدد من المقترحات لتهدئة المخاوف بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة لدعم عملية السلام في أفغانستان وتشديد مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين ومكافحة الإرهاب والحركات المسلحة.// انتهى //22:23ت م0199