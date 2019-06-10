أبوظبي 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.كما استعرضا الجهود المبذولة على المستويات كافة والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه وتجاوز التحديات التي يواجهها.// انتهى //22:24ت م0200