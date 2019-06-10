الأمم المتحدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر العمل الدولي الـ 108 ، الذي يعتبر الهيئة الأعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، وبحضور 5000 شخص من أنحاء العالم.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، انتخاب رئيس للمؤتمر الدولي ونوابه كما يتم ترشيح موظفي مجموعات العمل وتكوين اللجان الدائمة للبنود المدرجة خلاله.وقال المسؤول الأممي البارز المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر " إن مستقبل العمل في العالم سيعتمد على الخيارات والقرارات التي يتخذها المؤتمر، وعلى قدرتنا على متابعة هذه القرارات، كما سيعتمد على رغبتنا في التعاون معًا لجعل مستقبل العمل ذلك المستقبل الذي نريد".من جانبه، أكد المستشار السويسري آلان بيرسيت، على أهمية التعاون الفعال بين الدول، مضيفًا " إننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى في هذا العصر الرقمي والاقتصاد المعولم إلى معايير مشتركة لضمان المنافسة العادلة بين البلدان"، مشدداً على أن إرساء هذه المعايير المشتركة تجعل دور منظمة العمل الدولية بالغ الأهمية".ويجمع المؤتمر السنوي هذا العام وفودًا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيفًا من المراقبين الدوليين، ويضم المؤتمر 45 من رؤساء الحكومات والدول، من بينها إيطاليا وفرنسا وغانا وجنوب إفريقيا وروسيا وألمانيا.// انتهى //22:28ت م0201