تونس 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية - التونسية، مارتشيلا باتشيفكو التي تزور تونس حاليًا.وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب التونسي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات التكنولوجية والثقافية والأكاديمية إلى جانب التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.// انتهى //22:40ت م0203