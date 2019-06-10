سياسي / رئيس مجلس النواب التونسي يلتقي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية - التونسية
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
تونس 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية - التونسية، مارتشيلا باتشيفكو التي تزور تونس حاليًا.
وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب التونسي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات التكنولوجية والثقافية والأكاديمية إلى جانب التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
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22:40ت م
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