الأمم المتحدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأوصى الفريق المعني بالتعاون الرقمي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018م، الأمم المتحدة بالعمل على بناء اقتصادات ومجتمعات رقمية شاملة للجميع، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وحماية حقوق الإنسان والوكالة الإنسانية، وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار في الفضاء الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون الرقمي بين الدول.وجاءت توصيات الفريق في التقرير الأول الذي قدموه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحت عنوان "عصر الترابط الرقمي".وينقسم التقرير المقدم للأمين العام للأمم المتحدة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أولها نظرة عامة على كيفية دعم التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، فيما يركز القسم الثاني على مراجعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والوكالة الإنسانية والأمن الرقمي؛ بينما يتطرق الجزء الثالث إلى التعاون الرقمي.الجدير بالذكر أن الفريق الرقمي يتكون من 20 فردًا من مختلف الأعمار ومناحي عالم التكنولوجيا من مختلف دول العالم.// انتهى //22:44ت م0204