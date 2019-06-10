رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني.كما أدان المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، في مدينة رام الله، القرار الإسرائيلي ببناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المصلين في المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة للمسجد.// انتهى //22:52ت م0205