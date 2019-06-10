عام / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
سكاكا 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين .
كما استقبل سمو أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين،
واستمع الأمير فيصل بن نواف لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .
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22:55ت م
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