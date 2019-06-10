سكاكا 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين .كما استقبل سمو أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين،واستمع الأمير فيصل بن نواف لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .//انتهى//22:55ت م0206