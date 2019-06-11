موسكو 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم وزير خارجية مالي تييبي درامي، الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون في المجالات السياسي والاقتصادي والتجاري والإنساني إضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على مهمة حل النزاعات الإقليمية في مالي وليبيا والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف.// انتهى //00:35ت م0213